РИАМО - 16 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что депутатам областного парламента поручено провести мониторинг розничных цен на первоочередные товары в Подмосковье. Они уже проводят встречи с бизнес-сообществом для обсуждения ключевых вопросов.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с регионами привел данные о том, что за последние 3 недели дополнительный спрос на товары превысил 1 трлн рублей. Это огромная цифра, которая во многом спровоцирована усилиями Запада по нагнетанию паники среди россиян.

«Сейчас стоит задача не регулировать цены, но увеличить предложение и избежать необоснованного, многократного и, можно сказать, преступного завышения цен. Депутатам уже даны прямые указания подключиться к этой работе в своих округах», – сказал Брынцалов.

По его словам, депутатам поручено провести мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия, а также проверить их наличие в точках продаж.

«Также мы начинаем работу с правительством Московской области по внесению необходимых изменений в региональные законы, в текущий бюджет Подмосковья. Все эти вопросы будут рассматриваться в приоритетном порядке», – подчеркнул он.

Брынцалов отметил, что проводит в своем округе встречи с бизнесменами, на которых обсуждаются вопросы расширения производства и импортозамещения. Депутаты Мособлдумы такие встречи также проводят.

«Мы стараемся находиться в постоянном контакте с производителями, чтобы помочь найти оптимальные пути для удовлетворения потребительского спроса в тех сферах, где может возникнуть дефицит товаров», – резюмировал председатель Мособлдумы.