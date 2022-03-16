РИАМО - 16 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что депутатам областного парламента поручено провести мониторинг розничных цен на первоочередные товары в Подмосковье. Они уже проводят встречи с бизнес-сообществом для обсуждения ключевых вопросов.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с регионами привел данные о том, что за последние 3 недели дополнительный спрос на товары превысил 1 трлн рублей. Это огромная цифра, которая во многом спровоцирована усилиями Запада по нагнетанию паники среди россиян.
По его словам, депутатам поручено провести мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия, а также проверить их наличие в точках продаж.
«Также мы начинаем работу с правительством Московской области по внесению необходимых изменений в региональные законы, в текущий бюджет Подмосковья. Все эти вопросы будут рассматриваться в приоритетном порядке», – подчеркнул он.
Брынцалов отметил, что проводит в своем округе встречи с бизнесменами, на которых обсуждаются вопросы расширения производства и импортозамещения. Депутаты Мособлдумы такие встречи также проводят.
«Мы стараемся находиться в постоянном контакте с производителями, чтобы помочь найти оптимальные пути для удовлетворения потребительского спроса в тех сферах, где может возникнуть дефицит товаров», – резюмировал председатель Мособлдумы.
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