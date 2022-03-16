РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. Самой востребованной гуманитарной помощью, отправленной из Домодедова для жителей ЛДНР, оказалась пленка, чтобы заклеивать разбитые стекла, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

В среду ресурсный центр гумпомощи в Домодедове посетил глава округа Михаил Ежокин.

«Сейчас проговорили, самой востребованной, к сожалению, оказалась пленка для заклейки окон, когда террористы уходят и взрывают снаряды, которые выбивают все стекла. Уже мы 30 тыс. кв. м отправили. Это тоже основная задача, помимо одежды, помимо бытовых вещей», - сказал Ежокин.

Он отметил, что в округе 6 пунктов приема гуманитарной помощи, а также единственный центр в области, куда вся эта гуманитарная помощь поступает.

«Сейчас очень важная задача - оказать помощь всем нуждающимся людям, которые попали в крайне трудную жизненную ситуацию. Мы прекрасно видим, что происходит и в Донецке, и в Луганске, на тех территориях, которые были оккупированы, где сейчас идет наша спецоперация, направленная на денацификацию Украины», - добавил Ежокин.

Глава округа выразил благодарность добровольцам, которые помогают в центре.

«Безусловно, это ответственность для нас, как для людей, которые объединены одной общей задачей, которые в порыве считают необходимым оказать помощь. Но помимо ответственности, это еще и наш гражданский, человеческий долг. Это важно», - заключил Ежокин.

Центр начал работать 5 марта. Волонтеры трудятся в 2 смены: с 10:00 до 14:30 и с 14:30 до 19:00. В смене от 10 до 15 человек.