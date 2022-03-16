РИАМО - 16 мар. В Подмосковье представители Общероссийского народного фронта совместно с общественниками и волонтерами собрали 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса, не ставших покидать свои дома. В число собранных товаров вошли теплая одежда, продукты, бутилированная вода, обогреватели, предметы гигиены, а также строительная пленка для заклеивания разбитых окон и дверей, сообщает пресс-служба подмосковного отделения ОНФ.

«Это безумно важно, что мы вместе, что мы можем сплотиться ради большого дела. И мы будем дальше продолжать доставлять помощь людям. Это жизненно необходимо сейчас – и тем людям, которые сегодня в безопасности, в пунктах временного размещения в Московской области, и тем, кто остался на территории Донбасса», – отметил член регионального штаба Народного фронта в Московской области Юрий Ваганов.

Отмечается, что гуманитарную помощь для отправки жителям ДНР и ЛНР собирают на складе в Домодедове. Собранные товары заняли три фуры, которые теперь отправятся на Донбасс.

Сопровождать машины будут представители Народного фронта и Общественной палаты Московской области. Им предстоит проехать более 1,2 тыс. км. После прибытия в течение недели общественники будут раздавать гуманитарную помощь людям.

Это уже не первый рейс, в который представители ОНФ и общественники отправляются на Донбасс. Несколькими днями ранее они вернулись в Подмосковье после выполнения гуманитарной миссии. В прошлый рейс волонтеры на двух фурах доставили 20 тонн груза непосредственно к жителям Донецка и Луганска.

Сегодня в Подмосковье открыты 130 пунктов сбора гуманитарной помощи как для вынужденных переселенцев из Донбасса, так и для отправки жителям ДНР и ЛНР. В этих пунктах принимают продукты питания, медикаменты, теплые вещи, средства гигиены, детское питание и игрушки, канцтовары, а также другие предметы, необходимые людям для жизни в первую очередь.