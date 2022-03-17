РИАМО – 17 мар. Покупатели корнеров BY SHOP могут приобрести новые наушники за полцены. Для этого необходимо принести свои старые наушники, сообщает пресс-служба BY SHOP.

С адресами магазинов можно ознакомиться на сайте BY SHOP.

Такое предложение - отличная возможность провести ревизию по домашним закромам. Приходите со старыми наушниками в любой корнер BY SHOP (в Москве или Московской области) и выбирайте себе новую модель со скидкой -50%:

Вакуумные компактные наушники Forza с забавными стикерами;

Миниатюрные беспроводные наушники Forza Space Connect в компактном кейсе;

Миниатюрные беспроводные наушники TWS Legend;

Складные беспроводные – Forza Slide с функцией шумоподавления;

Белоснежные беспроводные наушники в рок-дизайне BY;

Беспроводные полноразмерные наушники Forza Titan.

Акция действует до конца года.

На сайте, в приложении и корнерах BY SHOP также можно выбрать товары для дома.

Полный ассортимент товара, участвующего в акции, следует уточнять в корнерах BY SHOP и по телефону 8 (800) 505-09-09.

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