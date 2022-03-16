РИАМО - 16 мар. В Москве не планируется останавливать строительство метрополитена и дорог, несмотря на текущую экономическую ситуацию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве <...> мы не приостанавливаем строительство метрополитена, закупку транспорта, работу с РЖД, <...> строительство центральных диаметров, строительство дорог», – сказал Собянин в ходе совещания по экономическим вопросам под руководством президента РФ Владимира Путина.

Столичный градоначальник заверил, что все столичные программы будут «реализовываться до последнего». Важные направления – это строительство жилья, технопарков и коммерческих объектов.

Мэр также подчеркнул, что безработица в столице на текущий момент находится на историческом минимуме. Собянин добавил, что власти города будут продолжать индексацию соцвыплат.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение главам регионов принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить социально-экономическую стабильность в стране. Глава государства подписал соответствующий указ.