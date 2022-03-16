РИАМО - 16 мар. Всемирная организация здравоохранения из-за ограничительных санкций, введенных против РФ, приостановила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Федеральное агентство новостей.

Продолжение оценки невозможно из-за возникших технических сложностей. Организация возобновит работу в этом направлении, когда это станет возможным.

Ранее ВОЗ, Детский фонд ООН и Фонд ООН в области народонаселения заявили, что украинскую систему здравоохранения ждет катастрофа из-за необходимости работать в сложных условиях.

Российские вооруженные силы приступили к проведению спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По заявлениям Минобороны РФ, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и украинским военнослужащим.