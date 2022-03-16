РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В деревне Федюково Подольска теротдел «Стрелковский» 17 марта организует встречу с жителями в рамках работы выездной администрации, на вопросы ответят заместители главы администрации и руководители структурных подразделений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выездная администрация будет работать в помещении структурного подразделения «Федюково» Сельского дома культуры «Быково» на улице Строителей, 9. Начало в 16:00.

Приглашают жителей деревень Федюково, Боборыкино, Большое Брянцево, Воропаево, Макарово, Малое Брянцево, Потапово, Спирово, Яковлево.