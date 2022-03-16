РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 5 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе число случаев инфицирования достигло 36 997, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье было выявлено 689 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 952 927 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 548 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 913 996 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>