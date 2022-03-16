РИАМО - 16 мар. Роскомнадзор ограничил доступ пользователей к сайту BBC News на территории России, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ пользователей к соцсети Instagram, сайт внесен в реестр запрещенных. Такое решение было принято из-за позиции руководства материнской компании Meta к поощрению насилия в отношения русскоязычных пользователей.

Кроме того, в РФ заблокировали доступ к 20 наиболее популярным VPN‑сервисам.

Ранее Минцифры РФ заявляло, что не планирует отключать Россию от мирового интернета. Сотрудники ведомства готовятся обеспечивать доступ граждан в Сеть и к российским ресурсам при разных сценариях.

Что может грозить гражданам за использование Facebook, Instagram и WhatsАpp>>