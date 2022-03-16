РИАМО - 16 мар. На совещании по мерам поддержки экономики президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет как другие страны «жить, согнув спину», сообщает Газета.ru.

Глава государства отметил, что многие страны смирились жить, соглашаясь с решениями своего суверена. Россия в таком положении не окажется.

«Так живут во многих странах, к сожалению, и в Европе, но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что сейчас Россия борется за собственные суверенитет и будущее. В пример он привел мужество российских солдат и офицеров.

В ходе совещания Путин анонсировал повышение всех соцвыплат, МРОТ, прожиточного минимума и зарплат бюджетников.

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