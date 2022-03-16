РИАМО - 16 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что «империя лжи» Запада бессильна против правды и справедливости, пишет Nation News.

Российский лидер подчеркнул, что РФ продолжит показывать миру свою честную и открытую позицию. Президент отметил, что все больше людей ее слышат и разделяют.

«Западу не нужна сильная Россия, он повторяет попытку «загнать за Можай» и расчленить страну», — считает Путин.

Путин подчеркнул, что западные страны сорвали с себя все маски, пытаясь «отменить» Россию.

Ранее Путин сообщил, что военная спецоперация на Украине «идет по плану и будет доведена до конца». Она направлена на защиту людей, которые «на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».

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