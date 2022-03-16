РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 мар. В Щелкове прошла акция «День донорского совершеннолетия», участие в которой приняли более 40 человек. По итогам акции было заготовлено более 20 л цельной донорской крови, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

В акции приняли участие студенты Щелковского колледжа СП 3 и 4, представители Щелковского местного отделения «Росийского красного креста», «Волонтеры Помосковья» центра «Навигатор» и волонтеры движения «Нити жизни», а также неравнодушные жители округа.

«Мы объясняем студентам, что​ имеется ряд заболеваний, при которых жизнь без донорской крови невозможна или крайне непродолжительна, а запасы крови и ее компонентов необходимо пополнять постоянно. Аварии на дорогах увеличивают количество людей, нуждающихся в переливании крови. В приоритете молодежь, потому что именно молодые кадры способны​ на длительное время стать регулярными донорами», - сказала председатель Щелковского местного отделения «Российского красного креста» Елена Ткаченко.

Всем донорам выдали справки на дополнительные выходные дни и денежную компенсацию за питание в размере 803 рублей.