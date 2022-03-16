РИАМО - 16 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции Запада могут создать проблемы с продовольствием по всему миру и в целом сильно ударят по мировой экономике, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства отметил, что после блокировки российских счетов в Европе и США многие страны начнут переводить собственные резервы в товары, что спровоцирует дополнительный мировой дефицит.

По словам Путина, санкции являются для отечественного бизнеса уроком, который подтверждает, что надежнее всего вкладывать средства в свою страну.

Российский лидер также заявил, что своими действиями США и Евросоюз фактически объявили дефолт российской экономике. При этом ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что Россия имеет все средства для исполнения долговых обязательств.

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