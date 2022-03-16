РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. На протяжении 21 года находится в бесхозном состоянии футбольное поле на Октябрьском проспекте Подольска, на его содержание не выделяют деньги, хотя оно нужно школьникам и спортсменам, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

По инициативе депутата, члена фракции «Единая Россия» в совете депутатов Подольска, директора школы №18 им. Подольских курсантов Елены Корастылевой парламентарий организовал выездную рабочую встречу с представителями комитетов по образованию и физической культуре и спорту администрации округа. Темой рабочей встречи стал вопрос о принадлежности территории футбольного поля, расположенного вблизи дома 7А на Октябрьском проспекте.

На протяжении многих лет этот вопрос оставался спорным. В настоящий момент остро встала проблема о том, кто должен поддерживать территорию в должном состоянии. Чтобы его могли использовать по назначению и ученики школы для сдачи нормативов, и воспитанники спортивных школ округа.

Как выяснилось, с 1999 года футбольное поле было передано в оперативное использование в управление образования. Но данная структура давно расформирована, соответственно, фактически хозяина нет, и денежные средства на содержание не закладываются.

«В результате встречи пришли к решению, что будет подготовлено обращение к главе муниципалитета о передаче земельного участка под футбольным полем на баланс муниципалитета. Кто будет в дальнейшем ответственным за данную территорию - будем решать в оперативном порядке», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».