РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. В парке «Елочки» Домодедова 19 марта проведут праздничную программу, посвященную годовщине присоединения Крыма к России, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Для жителей выступят артисты и танцевальные коллективы городского округа Домодедово. Начало в 12:00.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав РФ.