РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Глава Подольска Дмитрий Жариков впервые провел онлайн традиционное аппаратное совещание с руководителями администрации, структурных подразделений и управляющих компаний. Трансляцию можно было посмотреть в его аккаунтах в Telegram и «ВКонтакте».
Он отметил, что определены магистральные направления, по которым предстоит работать муниципальной власти. Это реализация государственных и муниципальных программ, выполнение социальных обязательств, поддержка бизнеса. В том числе таких его приоритетных направлений, как импортозамещение, развитие промышленности, торговли.
На совещании рассказали, какие подготовлены пакеты антисанкционных мер, что предпринимают для экономической поддержки системообразующих предприятий. Озвучили перечень отраслей, в которых малый и средний бизнес может рассчитывать на кредитные каникулы.
Жариков заверил всех, что дефицита производства нет, как нет и необходимости скупать продукты впрок. Они будут и завтра, и через неделю, но нужно сделать все необходимое, чтобы товары вовремя поступали в продажу. Поэтому он дал поручение постоянно мониторить ситуацию.
В округе актуальна и хозяйственная повестка. Поэтому на совещании рассмотрели планы по ремонту муниципальных и региональных дорог, обсудили процент выполнение ямочного ремонта, а также вопросы комплексного благоустройства дворовых территорий.
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