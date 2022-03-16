РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Глава Подольска Дмитрий Жариков впервые провел онлайн традиционное аппаратное совещание с руководителями администрации, структурных подразделений и управляющих компаний. Трансляцию можно было посмотреть в его аккаунтах в Telegram и «ВКонтакте».

«Эту практику мы продолжим и в дальнейшем. Безусловно, основные вопросы касались социально-экономической обстановки, для стабильности которой предстоит решить ряд стратегических задач – обеспечение стабильности экономики, защита людей, минимизация последствий санкций», – написал Жариков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что определены магистральные направления, по которым предстоит работать муниципальной власти. Это реализация государственных и муниципальных программ, выполнение социальных обязательств, поддержка бизнеса. В том числе таких его приоритетных направлений, как импортозамещение, развитие промышленности, торговли.

На совещании рассказали, какие подготовлены пакеты антисанкционных мер, что предпринимают для экономической поддержки системообразующих предприятий. Озвучили перечень отраслей, в которых малый и средний бизнес может рассчитывать на кредитные каникулы.

Жариков заверил всех, что дефицита производства нет, как нет и необходимости скупать продукты впрок. Они будут и завтра, и через неделю, но нужно сделать все необходимое, чтобы товары вовремя поступали в продажу. Поэтому он дал поручение постоянно мониторить ситуацию.

В округе актуальна и хозяйственная повестка. Поэтому на совещании рассмотрели планы по ремонту муниципальных и региональных дорог, обсудили процент выполнение ямочного ремонта, а также вопросы комплексного благоустройства дворовых территорий.