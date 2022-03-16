РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. В поселке санатория «Подмосковье» Домодедова прошла встреча общественности с руководством комитета по культуре, делам молодежи и спорта по вопросу строительства новой многофункциональной спортивной площадки, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Одним из инициаторов встречи выступил член Общественной палаты, председатель комиссии по культуре, развитию спорта и туризма Станислав Вихор.
Активисты обсудили размещение объекта, а также вопрос заливки катка в зимний период. Помимо новой коробки, установят еще 2 теплые раздевалки, трибуны для зрителей и хозблок.
В Домодедове уже обновили спортивные площадки в микрорайонах Востряково и Авиационный, а также на улице Текстильщиков, в Константиновском парке и деревне Гальчино.
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