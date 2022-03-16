РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. В поселке санатория «Подмосковье» Домодедова прошла встреча общественности с руководством комитета по культуре, делам молодежи и спорта по вопросу строительства новой многофункциональной спортивной площадки, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Одним из инициаторов встречи выступил член Общественной палаты, председатель комиссии по культуре, развитию спорта и туризма Станислав Вихор.

«В нашем поселке спортивная площадка всегда была местом притяжения жителей. Ждем с нетерпением ее обновления», - сказал он.

Активисты обсудили размещение объекта, а также вопрос заливки катка в зимний период. Помимо новой коробки, установят еще 2 теплые раздевалки, трибуны для зрителей и хозблок.

В Домодедове уже обновили спортивные площадки в микрорайонах Востряково и Авиационный, а также на улице Текстильщиков, в Константиновском парке и деревне Гальчино.