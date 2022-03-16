РИАМО - 16 мар. В Минпромторге сообщили, что дефицита детских подгузников и женских прокладок в стране не будет, так как у российских производителей есть запас продукции и нужное сырье для их выпуска.

В ведомстве отметили, что в РФ работают свыше 15 предприятий, которые выпускают женские прокладки, а также детские и взрослые подгузники.

«Например, компания Essity с производством 10 млн штук в месяц подгузников Tena Original и 30 млн штук в месяц прокладок Libressе, имеют запасы необходимого сырья и готовой продукции. Это позволит избежать дефицита», — сообщили РИА Новости в министерстве.

Ранее россияне в соцсетях пожаловались на пустые полки в магазинах с предметами женской гигиены и детскими подгузниками. Кроме того, граждане сообщали о резком повышении цен на данную продукцию.

«Вымывание» товара с полок вызывается ажиотажной скупкой. Недостатка продукции в торговых точках можно избежать, совершая покупки в рамках своих привычных планов и не стараясь интенсивно запастись впрок», — пояснили в Минпромторге.