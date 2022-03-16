РИАМО – 16 мар. За последнюю неделю февраля и первую неделю марта клиенты Сбера открыли в 6,25 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), чем за предшествующие две недели, сообщает пресс-служба банка.

Всего с начала года новые ОМС в Сбере открыли 50 тыс. человек, а общий объем средств, вложенных гражданами в драгметаллы в обезличенной форме, достиг 315 млрд рублей.

Наибольшим спросом традиционно пользуется золото. Также ОМС можно открыть в серебре, платине и палладии. Минимальный объем металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.

«В текущей ситуации рост спроса на ОМС закономерен. Во-первых, это самый простой, удобный и доступный способ инвестировать в драгоценные металлы. Открыть такой счет можно за несколько секунд в СберБанк Онлайн — он бессрочный, так что переоформлять его не нужно. К тому же для открытия ОМС клиенту не нужно идти в отделение банка и потом заботиться о сохранности металла, как в случае со слитками. Во-вторых, в периоды нестабильности на рынках драгметаллы, и прежде всего золото, традиционно привлекают инвесторов как надежный защитный актив», - сказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Он добавил, что, несмотря на волатильность на коротком горизонте, в долгосрочной перспективе — на протяжении десятилетий — драгметаллы стабильно растут в цене.

Вложить средства в ОМС можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в том числе с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют.

Подробнее об ОМС — на сайте Сбербанка.