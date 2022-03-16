РИАМО – 16 мар. За последнюю неделю февраля и первую неделю марта клиенты Сбера открыли в 6,25 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), чем за предшествующие две недели, сообщает пресс-служба банка.
Всего с начала года новые ОМС в Сбере открыли 50 тыс. человек, а общий объем средств, вложенных гражданами в драгметаллы в обезличенной форме, достиг 315 млрд рублей.
Наибольшим спросом традиционно пользуется золото. Также ОМС можно открыть в серебре, платине и палладии. Минимальный объем металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.
Он добавил, что, несмотря на волатильность на коротком горизонте, в долгосрочной перспективе — на протяжении десятилетий — драгметаллы стабильно растут в цене.
Вложить средства в ОМС можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в том числе с помощью виртуальных ассистентов семейства Салют.
Подробнее об ОМС — на сайте Сбербанка.
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