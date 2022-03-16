РИАМО - 16 мар. В подмосковных клубах «Активное долголетие» сняли ограничения, введенные ранее из-за коронавируса. Члены клубов больше не должны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию на мероприятиях, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Занятия в подмосковных клубах «Активное долголетие» теперь проходят без ковидных ограничений. Отменяются требования по использованию защитных масок и соблюдению социальной дистанции», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что на сегодняшний день участниками проекта «Активное долголетие» стали около 130 тыс. жителей Подмосковья. В проекте могут участвовать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

«Попасть в клуб очень легко, для этого достаточно выбрать занятие по душе на портале «Активного долголетия» и выбрать ближайший к вам клуб», – напомнила Каклюгина.

В рамках проекта для участников клуба проводятся творческие, спортивные, культурные и обучающие мероприятия. В число активностей клуба входят мастер-классы по обучению рисованию, фото- и видеосъемке, пению, а также множество других активностей от занятий кулинарией до психологических тренингов.

Кроме того, для членов клуба постоянно организуются экскурсии к различным достопримечательностям Подмосковья, в числе которых музеи, усадьбы, культурные центры, галереи, монастыри и другие региональные туристические объекты.

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