РИАМО - 16 мар. В подмосковное управление ФАС с просьбой провести проверку в отношении ОАО «Бонолит-Строительные решения» по поводу завышения цен на газобетонные блоки обратилось ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В ведомстве возбудили дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в части установления монопольно высокой цены на газобетонные блоки (ст. 10 закона о защите конкуренции).

Ранее на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева обсуждался вопрос о негативном влиянии завышенной цены строительных блоков на реализацию проектов, связанных со строительством жилья на территории региона.

В случае установления вины ОАО «Бонолит-Строительные решения» грозит оборотный штраф от 1 до 15%, либо от 0,003 до 0,03% размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара на рынке которого совершено административное правонарушение в соответствии с КоАП РФ.