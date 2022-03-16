РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. Сотрудники полиции Подольска задержали 2 приезжих, подозреваемых в краже блоков сигарет со склада, на котором те работали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя складского комплекса в деревне Валищево. Там неизвестные похитили табачную продукцию компании на сумму более 9 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 2 уроженцев Липецкой области в возрасте 30 и 32 лет, один из которых ранее судим. Злоумышленники работали комплектовщиками на фирме, где произошло хищение.

Установлено, что фигуранты имели доступ к продукции и, выбрав момент, когда за ними никто не наблюдал, похитили блоки сигарет, которые затем реализовали.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.