РИАМО - 16 мар. Семья фермеров из городского округа Чехов приняла решение не повышать цены на свою продукцию в течение 6 месяцев. Также они предложили последовать своему примеру другим предпринимателям, сообщает телеканал «360».

Свое хозяйство семья Коваленко открыла 2,5 года назад. Константин Коваленко окончил философский факультет МГУ, а его жена Валерия – факультет социологии.

«Гуманитарии, они все-таки рано или поздно начинают тяготеть к земле. <...> У себя я точно такой потребности (вернуться в город – ред.) не вижу. Жена с ребятами иногда ездит, потому что там для них есть развлечения, которых здесь нет, например, асфальт, на котором можно покататься просто», – отметил Константин Коваленко.

Маленькие дети помогают в хозяйстве. Вместе семья производит молоко, кефир, ряженку, сметану и более 30 сортов сыр. Помимо семьи на ферме работают 7 человек.

В день возможности предприятия позволяют перерабатывать до 1 тонны молока. При этом рабочих рук для такой работы не хватает, в частности, требуются дояры и скотники.

Константин Коваленко создал декларацию с предложением заморозить цену на свои продукты на полгода. К этом он призывает присоединиться и других фермеров.

«У меня появился личный повод, потому что когда мы закупали корма, я столкнулся с тем, что поставщик кормов поднял цены на некоторые позиции в 2 раза. Я говорю: «что произошло, что случилось такого страшного, что цены так выросли?» Он мне говорит, кризис же», – отметил Коваленко.

К декларации уже присоединились 5 фермеров и поставщиков. В ближайшее время семья фермеров ждет поставку сена от нового поставщика по прежней, докризисной стоимости.

Свою продукцию семья Коваленко реализует на нескольких торговых точках. В планах развивать хозяйство: на своей территории они намерены обустроить экозону, гостиницу и музей молока. В будущем поголовье коров фермеры хотят увеличить до 200.