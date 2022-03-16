РИАМО - 16 мар. В городском округе Химки ведутся работы по модернизации станций будущего МЦД-3, так, работы проводят на станции Химки, планируется модернизировать станцию Левобережная, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

«МЦД-3 будет запущен до 2024 года. Проект реализуется при поддержке нашего губернатора. Благодаря личному содействию Андрея Юрьевича Воробьева в третий Московский центральный диаметр включены все железнодорожные станции в Химках, а не две, как предполагалось ранее. Станциями МЦД-3 станут: Левобережная, Химки, Подрезково, Сходня и Фирсановка», – написал в своем Telegram-канале Волошин.

Он добавил, что в округе уже началась подготовка инфраструктуры для этого проекта. Работы ведутся на станции Химки.

На станции Левобережная планируется реконструкция, из-за чего ее придется временно закрыть, но по просьбе жителей это произойдет только тогда, когда начнутся активные работы. Ежедневно станцией пользуются около 3 тысяч жителей, для них запустят бесплатные компенсационные автобусы.

В часы пик компенсационные автобусы от станции Левобережная в сторону станции метро «Ховрино» будут курсировать каждые 10 минут, а в сторону станции Химки - каждые 20 минут.

Все станции в Химках благодаря проекту МЦД-3 станут современнее и удобнее для пассажиров. Будут оборудованы островные платформы, построены новые отапливаемые павильоны и надземные пешеходные переходы с лифтами.

«МЦД-3 улучшит транспортную ситуацию в Химках и сократит время в пути для десятков тысяч химчан. Огромная благодарность губернатору – за поддержку в реализации такого значимого для нашего города проекта», - добавил Волошин.