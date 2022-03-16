РИАМО - 16 мар. После закрытия полигона на прием твердых коммунальных отходов «Лесная» потоки были перенаправлены на комплексы по переработке отходов «Дон» в Кашире и «Экоград» в Зарайске. КПО отвечают современным требованиям по обращению с отходами, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Чтобы нейтрализовать выбросы свалочного газа на полигоне ТКО «Лесная», там была реализована система дегазации. С помощью 72 газосборных скважин свалочный газ собирается и утилизируется на трех высокотемпературных факельных установках. Их мощность составляет 6,5 тыс. кубометров в час. Кроме того, там организована система по сбору и обезвреживанию фильтрата.

Удалось укрыть откосы тела полигона с помощью геотекстильного материала, а также оборудовать аэрозольную распылительную систему устранения неприятного запаха «Мокрый барьер». Специалисты грунтами пересыпали тело полигона.

Чтобы снизить количество выбросов вредных вещество в атмосферу, на объекте в 2021 году была модернизирована система дегазации. В ее состав была включена система газоочистки свалочного газа угольным фильтром с системой осушки.

Сейчас на объекте работают все системы полигона, недостаточно укрытые участки подсыпают грунтом.