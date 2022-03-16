РИАМО - 16 мар. В среду не стало актера театра и кино Евгения Сытова. Как заявил драматург и музыкант Евгений Гришковец, причиной смерти артиста стала онкология, сообщает Газета.ru.

«Его не стало сегодня, 16 марта. Он тяжело болел. У него был рак. Он мужественно с ним боролся и продолжал играть», – рассказал Гришковец.

По мнению Гришковца, Сытов был актером «народного дарования». Как отметил драматург, по своему таланту его можно было сравнить с Евгением Леоновым.

В 1991 году Евгений Сытов начал выступать на сцене кемеровского театра «Ложа», который был основан Евгением Гришковцом. С 2014 года актер исполнял роли в МХТ им. А.П. Чехова. Гражданская панихида состоится 18 марта в 11:00. Похоронят Сытова в Кемеровской области.