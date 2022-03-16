РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. В городском округе Мытищи проведут аварийно‑восстановительные работы на кабельном участке в селе Троицкое, сообщается на сайте администрации горокруга.

В связи с аварией на кабельном участке 6 кВ ТП 1056 - КТП 1054 Мытищинский РЭС будет производить аварийно-восстановительные работы на участке кабельной линии 6 кВ по адресу: Мытищи, село Троицкое, на пересечении Московской и Мытищинской улиц. Работы будут проводиться с 16 по 26 марта.

В период работ отключение производиться не будет.

Подробности можно узнать у ответственного производителя работ Дмитрия Смирнова по номеру: 8-926-991-54-17.