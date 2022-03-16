РИАМО - 16 мар. На 53-м году жизни после продолжительной болезни умер актер Евгений Сытов. Прощание с артистом состоится 18 марта, сообщается на сайте МХТ им. А.П. Чехова.

Евгений Сытов окончил Кузбасский политехнический институт. После выпуска он играл и ставил спектакли в театре «Ложа» в Кемерове.

В начале 2000-х годов его спектакль «Угольный бассейн» получил известность, его часто ставили на столичных фестивалях. Тогда же Сытов впервые сиграл в кино в фильме «Коктебель».

В 2014 году его пригласили сыграть сразу несколько ролей в спектакле «19.14» в МХТ им. А.П. Чехова.

В течение последних лет Евгений Сытов болел, однако продолжал работать. Последний раз он вышел на сцену театра 4 ноября 2021 года после спектакля «№13D». После постановки его госпитализировала скорая помощь.

Прощание с артистом состоится 18 марта. В МХТ им. А.П. Чехова в 11:00 начнется гражданская панихидда, а в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией пройдет отпевание. Похоронят актера на его малой родине в Кемеровской области.