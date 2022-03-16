РИАМО - 16 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что конфискация имущества российских бизнесменов говорит об опасности ведения бизнеса за рубежом, сообщает Газета.ru.

«Конфискация их (российских бизнесменов – ред.) имущества, аресты самолетов, собственности, принадлежащей им. Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса. И демонстрирует, наверное, опасность ведения бизнеса там», — подчеркнул Песков.

Геополитическая обстановка накалилась в мире в конце февраля, когда началась специальная военная операция РФ на Украине. Недружественные страны Запада начали вводить в отношении России беспрецедентные санкции. В частности, заграничное имущество некоторых российских бизнесменов было конфисковано.

Россия сейчас занимает первое место в мире по числу введенных в отношении нее санкций, обогнав по этому показателю Иран и Северную Корею.

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