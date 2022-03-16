РИАМО - 16 мар. Из-за обилия облачных дней в первой половине марта в Москве создавалось впечатление более низкой температуры воздуха, но на самом деле первые недели весны в столице выдались теплее, чем обычно, сообщается на сайте «Метеоновости».

Самыми теплыми выдались первые числа марта, когда воздух прогревался до плюс 5-6 градусов. Затем с 8 по 11 марта в городе было холоднее: в ночные часы морозы достигали минус 14-12 градусов. В среднем же в большинстве дней первой половины месяца температура превышала многолетние значения на 2-4 градуса.

Отличительной особенностью первой половины марта в столице стало почти полное отсутствие осадков. Так, на метеостанции ВДНХ на 15 марта было зафиксировано выпадение всего 0,5 мм осадков.

В настоящее время март 2022 года считается самым сухим месяцем. Второе место занимает 70-летний рекорд 15 марта 1985 года, когда выпало 1,1 мм осадков. На третьем месте расположился 2014 год, когда выпало 2 мм осадков и был установлен рекорд XXI века.