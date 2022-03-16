РИАМО - 16 мар. У Всероссийской премии «#Мы вместе» в 2022 году появились новые номинации, отборочные этапы и увеличилась сумма гранта, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

«Первое и одно из главных, наверное, новшеств в премии — это размер грантов. Мы увеличили гранты до 3,5 миллионов рублей», - рассказал Метелев.

Он добавил, что в прошлом году сумма гранта составляла 2,5 миллиона рублей. Также раньше их получали только волонтеры и НКО, а в 2022 году грант смогут получить и социальные предприниматели.

Партнером премии стал фонд президентских грантов.

«Коллеги будут помогать нам в экспертизе заявок на региональном этапе, в полуфинале, в финале, обеспечивая максимальную прозрачность этого процесса и качества работы экспертов», - подчеркнул Метелев.

Помимо этого, появилась номинация «Социальный предприниматель», которая дает возможность поддержать тех бизнесменов, которые решают социальные задачи. Также появились номинации «Большая перемена», «Ответственный бизнес».

Появились и новые специальные номинации. Одна из них — «Человек года», куда будут номинировать тех людей, которые внесли особый вклад в благотворительность или развитие гражданского общества. В номинации «Партнерство года» смогут принять участие те, кто расскажет о своих проектах и о том, как работают с партнерами, как появляются коллаборации и в чем заключается синергия партнерства в их работе.

В премии «#Мы вместе» в этом году появится региональный этап, и во всех 85 субъектах Российской Федерации региональные этапы пройдут сразу после завершения заявочного этапа после 12 июня.

Премия в 2021 году

Как рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, в 2021 году на премию поступило более 25 тыс. заявок из 59 стран. Основными темами заявок были пандемия, преодоление пандемии и гражданский вклад в борьбу с пандемией.

Победителями премии стали 130 претендентов из 13 стран. Лауреаты из России получили гранты в объеме 2,5 миллионов рублей и наборы различных партнерских возможностей.