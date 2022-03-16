РИАМО - 16 мар. У Всероссийской премии «#Мы вместе» в 2022 году появились новые номинации, отборочные этапы и увеличилась сумма гранта, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.
«Первое и одно из главных, наверное, новшеств в премии — это размер грантов. Мы увеличили гранты до 3,5 миллионов рублей», - рассказал Метелев.
Он добавил, что в прошлом году сумма гранта составляла 2,5 миллиона рублей. Также раньше их получали только волонтеры и НКО, а в 2022 году грант смогут получить и социальные предприниматели.
Партнером премии стал фонд президентских грантов.
Помимо этого, появилась номинация «Социальный предприниматель», которая дает возможность поддержать тех бизнесменов, которые решают социальные задачи. Также появились номинации «Большая перемена», «Ответственный бизнес».
Появились и новые специальные номинации. Одна из них — «Человек года», куда будут номинировать тех людей, которые внесли особый вклад в благотворительность или развитие гражданского общества. В номинации «Партнерство года» смогут принять участие те, кто расскажет о своих проектах и о том, как работают с партнерами, как появляются коллаборации и в чем заключается синергия партнерства в их работе.
В премии «#Мы вместе» в этом году появится региональный этап, и во всех 85 субъектах Российской Федерации региональные этапы пройдут сразу после завершения заявочного этапа после 12 июня.
Премия в 2021 году
Как рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, в 2021 году на премию поступило более 25 тыс. заявок из 59 стран. Основными темами заявок были пандемия, преодоление пандемии и гражданский вклад в борьбу с пандемией.
Победителями премии стали 130 претендентов из 13 стран. Лауреаты из России получили гранты в объеме 2,5 миллионов рублей и наборы различных партнерских возможностей.
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