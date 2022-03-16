РИАМО - 16 мар. Швейцария включила свыше 200 физических и юридических лиц РФ в новый санкционный список. Об этом сообщает Газета.ru.

Глава министерства по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии Ги Пармелен заявил, что российские компании попадут под финансовые ограничения, а физлицам будет запрещен въезд на территорию страны.

Под санкции попали, в частности, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян, сенатор Совфеда Сулейман Керимов и президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Швейцария впервые с 1815 года нарушила нейтралитет, чтобы ввести санкции против России. Ранее эта страна также ввела санкции против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и главы МИД Сергея Лаврова.

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