РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 мар. В Щелкове 19 и 20 марта пройдет Областной конкурс театрального искусства «Театральная весна Подмосковья», сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Участие в конкурсе примут талантливые дети и взрослые — артисты самодеятельных театров из 13 округов Московской области. Каждый коллектив представит для зрителей и жюри свои творческие работы.

Конкурс будет проходить в ТКЦ «Щелковский театр». Начало в 10:00, вход свободный.