РИАМО - 16 мар. С 21 марта по 17 апреля Госавтоинспекция Московской области проведет на территории региона ряд просветительских мероприятий на тему правил безопасной перевозки ребенка и важности детских кресел в машине. Мероприятия пройдут в рамках социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность!», сообщает пресс-служба ведомства.

Специально для проекта был разработан комплекс информационно-просветительских мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров.

Одним из главных инструментов социального раунда станет серия тематических мультимедийных продуктов, поднимающих вопросы нравственности и ответственности взрослого перед ребенком.

Проект призван рассказать родителям Подмосковья о недопустимости нарушения ПДД при перевозке детей и максимально популяризировать использование детских удерживающих устройств и автокресел. Планируется, что мероприятия в рамках раунда охватят все муниципалитеты региона.

Согласно статистике, в 2021 году на дорогах Московской области произошло 184 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в результате которых 16 детей погибли и 210 получили травмы различной степени тяжести. Каждого пятого ребенка, ставшего участником ДТП, родители перевозили с нарушением правил.

Несмотря на опасность, которую влечет отсутствие детского кресла, за 2021 год сотрудники подмосковной Госавтоинспекции выявили более 41 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобилях.

Подмосковная Госавтоинспекция организовала площадку для обсуждения проблематики в своем официальном Telegram-канале. Модераторы канала не только организовали обратную связь по обсуждению темы безопасности детей на дорогах, но и регулярно информируют читателей о правилах перевозки несовершеннолетних пассажиров.