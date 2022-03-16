РИАМО - 16 мар. С сентября прошлого года жителям Московской области выписали почти 2,8 млн электронных рецептов на льготные лекарства, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Получить рецепт можно на приеме у врача. Потом пациент получит его в аптеке. Для получения нужно будет лишь назвать свои данные, после этого фармацевт выдаст лекарство.

«Не думаю, что (новый штамм - ред.) представляет большую опасность. В общем, он не более опасен, чем обычный омикрон», — подчеркнул Альтштейн.

Также в личном кабинете пациента сохраняются все данные о ранее выданных медикаментах. Отпуск лекарств производится в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис».