РИАМО - 16 мар. С сентября прошлого года жителям Московской области выписали почти 2,8 млн электронных рецептов на льготные лекарства, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Получить рецепт можно на приеме у врача. Потом пациент получит его в аптеке. Для получения нужно будет лишь назвать свои данные, после этого фармацевт выдаст лекарство.
Также в личном кабинете пациента сохраняются все данные о ранее выданных медикаментах. Отпуск лекарств производится в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис».
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