РИАМО - 16 мар. На опорной станции ВДНХ в Москве высота сугробов с начала марта почти не уменьшилась. Такой застой связан с морозными ночами и облачными днями, сообщается на сайте «Метеоновости».

Высота снежного покрова 23 февраля составляла 18 сантиметров. С тех пор она почти не изменилась. В начале марта сугробы уменьшились до 17 сантиметров, потом однократно вновь выросли до 18 сантиметров 8 марта.

Хотя 14 марта высота сугробов уменьшилась до 16 сантиметров, с тех пор высота снежного покрова в Москве не изменяется.

Самые высокие сугробы высотой 20 см зафиксированы рядом с метеостанциями МГУ и Тушино. На Балчуге и рядом с академией Тимирязева их высота составляет 14 сантиметров.