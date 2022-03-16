РИАМО - 16 мар. Компания Crocus Group запускает специальную программу поддержки российских брендов на территории ТРК VEGAS Крокус Сити, сообщает пресс-служба Crocus Group.

Для локальных марок одежды, аксессуаров, обуви предлагаются маркетинговая поддержка при запуске новых точек и особые условия аренды площадей.

Разместиться на специальных условиях можно в формате отдельно стоящего монобрендового бутика и на площадке проекта Vegas Multibrand, который объединит русских производителей и дизайнеров.

«Люди продолжают ходить в торговые комплексы, им необходимо покупать одежду, товары повседневного спроса. Наша задача — предложить им качественные товары и комфортные возможности шопинга. В ситуации, когда часть международных брендов приостановила свою деятельность на территории России, мы видим шанс для российских производителей представить свою продукцию более широкому кругу покупателей», — сказал первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.