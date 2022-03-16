РИАМО - 16 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть возможных кандидатов на пост председателя Центрального банка РФ в ходе брифинга с журналистами, сообщает Газета.ru.

«Мы же никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет — тогда и внесет», — сказал Песков.

Представитель Кремля также не уточнил, сохранит ли Эльвира Набиуллина пост председателя ЦБ. Пятилетний срок действия полномочий Набиуллиной на должности главы Банка России был возобновлен в июне 2017 года, она является руководителем регулятора с 2013 года.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает работу Центробанка и Эльвиры Набиуллиной, в частности.