РИАМО - 16 мар. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 689 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Люберцах (57), Сергиево-Посадском округе и Мытищах (по 46), Балашихе (40), а также в Ленинском округе (39), сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с распространением Covid-19.

33 случая заболевания коронавирусом за сутки выявили в Химках, по 31 – в Домодедове и Щелкове, 28 – в Красногорске, по 21 – в округе Пушкинский, Орехово-Зуевском округе и Коломне, 20 – в Одинцовском округе, 16 – в Раменском округе, 14 – в Солнечногорске.

13 – в Чехове, по 12 – в Жуковском, Истре, Лобне и Павловском Посаде, по 11 – в Дмитровском округе и Зарайске, 10 – в Серпухове, по 9 – в Воскресенске, Клину и Королеве, по 8 – в Долгопрудном, Дубне, Егорьевске, Ивантеевке и Фрязине, 7 – в Серебряных Прудах.

По 6 случаев – в Богородском округе, Краснознаменске и Луховицах, по 5 – в Подольске и Шаховской, по 4 – в Лыткарине и Ступине, 3 – в Рузском округе, 2 – в Озерах, по 1 – в Кашире, Котельниках, Наро-Фоминском округе, Пущине, Талдомском округе, Шатуре и Электрогорске.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Бронницах, Власихе, Волоколамском округе, Дзержинском, Звездном городке, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Протвине, Реутове, Рошале, Черноголовке и Электростали.

С начала пандемии в Московской области выявлено 952 927 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 548 человек. Выздоровели и выписались 913 996 пациентов.

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