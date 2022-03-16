РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Новая дорога от Солнцева до Железнодорожного пройдет через 2 поселка городского округа Люберцы. Строительство планируют начать в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В 2022 году планируется начать строительство новой дороги от Солнцева до Железнодорожного (Солнцево – Бутово – Видное – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный). Часть этой трассы длиной порядка 19 км пройдет по территории городского округа Люберцы через поселки Томилино и Красково вдоль реки Пехорки», – сказал заместитель главы администрации горокруга Александр Сорокин.

Он добавил, что общая длина нового участка составит 53 км. В настоящее время ведется разработка проекта.

По его словам, новый объект свяжет множество населенных пунктов южного, юго-восточного и восточного секторов Московской области без необходимости выезда на МКАД. Планируется обустроить от 4 до 6 полос каждой стороны, предполагаемая интенсивность движения по новому участку – до 40 тыс. автомобилей в сутки.