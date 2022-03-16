РИАМО - 16 мар. Волонтеры всероссийской акции «Мы вместе» по всей России занимаются помощью беженцам из Донецкой и Луганской республик. Они в том числе собирают гуманитарную помощь и оказывают психологическую помощь, сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

«Всероссийская акция «Мы вместе» - это действительно очень масштабный проект, который объединил, допустим, несколько сотен тысяч людей по стране, которые помогали в период пандемии, работали в «красных» зонах в больницах, развозили продукты, лекарства и товары первой необходимости», - рассказала Разуваева.

Она добавила, что более 6 миллионов человек получили адресную помощь от гражданского общества, волонтеров и неравнодушных граждан.

«В период спада (заболеваемости коронавирусом – ред.) и сейчас в том числе волонтеры не переставали вести работу в рамках акции «Мы вместе» и переключались на те задачи, те существующие проблемы, точки, где их помощь нужна была больше всего», - подчеркнула Разуваева.

На данный момент все волонтеры акции направили свои силы на помощь беженцам из ДНР и ЛНР. Во всех пунктах временного размещения, которых более 200 в 32 регионах России, более 5 тысяч волонтеров помогают собирать гуманитарную помощь, оказывают поддержку и оказывают психологическую помощь. За несколько недель волонтерами было собрано более тысячи тонн гуманитарной помощи.

В том числе волонтеры занимаются консультационной помощью на портале «Мы вместе». Они отвечают на вопросы «Как получить статус беженца», «Кому предназначены единовременные материальные выплаты» и т. д.