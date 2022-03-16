РИАМО - 16 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина в последнее время крайне ненормированный рабочий день, однако его эмоциональное состояние находится в норме, об этом сообщает Газета.ru.

«Нет никакого фиксированного часа. Но в любом случае (работает - ред.) — с утра и до поздней-поздней ночи», — сказал Песков журналистам в ходе брифинга.

Представитель Кремля отметил, что эмоциональное состояние у главы государства в норме.

Российская военная спецоперация в Украине началась 24 февраля. В ответ на этот шаг западные страны ввели экономические санкции в отношении России, а около 250 зарубежных компаний покинули отечественный рынок.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщал, что в текущий момент Россия определяет свою будущую судьбу и свое место в мире.

Лавров заявил, что Запад не желал миром решать ситуацию вокруг Украины>>