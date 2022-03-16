РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мар. В городском округе Подольск благодаря слаженным действиям операторов Системы-112, сотрудников МЧС и скорой медицинской помощи спасли женщину с сердечной недостаточностью, сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

Инцидент произошел 14 марта. Обратившаяся на единый номер службы спасения 112 жительница округа объяснила, что целый день не может дозвониться до своей пожилой матери. Ситуация осложнялась тем, что дверь квартиры, где проживала пенсионерка, была заперта изнутри, и открыть ее своими силами женщина не смогла.

Оператор Системы-112 незамедлительно передал информацию сотрудникам МЧС. Оценив ситуацию, оператор также вызвал службу скорой медицинской помощи, посчитав, что жизнь пожилой женщины может быть в опасности. После вскрытия двери выяснилось, что пенсионерка находится без сознания. Оказалось, что она страдает сердечной недостаточностью.

Около 20 минут медицинская бригада проводила реанимационные действия и женщину удалось спасти, ее состояние стабилизировалось.

В работе операторов 112 каждая секунда на счету, если речь идет о спасении человека. Именно благодаря одновременному прибытию МЧС и скорой помощи жизнь пенсионерки удалось спасти.

На следующий день заявительница связалась с операторами Системы-112 Московской области и поблагодарила за спасение своей матери.