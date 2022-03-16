РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 мар. Полицейские в Щелкове задержали местного жителя, которого подозревают в повреждении 2 телефонов знакомого в ходе ссоры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 29-летнего местного жителя о том, что его знакомый, находясь вместе с ним в квартире дома на ул. Сиреневой, в ходе словесного конфликта на почве личных неприязненных отношений повредил 2 его мобильных телефона. Сумма материального ущерба составила более 25 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний местный житель.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».