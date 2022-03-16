РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 мар. Классическая музыка в исполнении камерного струнного ансамбля «Кончертато» прозвучит в Мемориальном доме-музее С. Н. Дурылина в Королеве 20 марта в 15:00, сообщили в Музейном объединении города.

Перед слушателями выступят музыкант, виолончелист, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель и солист камерного ансамбля «Кончертато» Николай Егоров и солистка Камерного ансамбля Наталья Кацун.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8(495)519-00-80. Стоимость - от 275 до 350 рублей.