РИАМО - 16 мар. Общественные советники Москвы выразили поддержку денацификации Украины. Проведение спецоперации российских вооруженных сил поддержали более 20 тыс. столичных общественников, сообщает «Вечерняя Москва».

В своем заявлении общественники отметили, что Россия должна «остановить геноцид на территориях ДНР и ЛНР и избавить местных жителей от банд нацистов».

Они также подчеркнули, что гражданам России необходимо оставаться сплоченными, несмотря на дестабилизирующую политику западных стран.

Российские Вооруженные силы приступили к проведению спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. В Минобороны России заявили, что удары наносятся только по украинским военнослужащим и объектам военной инфраструктуры.