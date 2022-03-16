РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. Почти 700 человек, которые проживают в 18 ветхих многоквартирных двухэтажных домах Балашихи, переедут в новое комфортное и современное жилье по программе реновации, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В среду по итогам открытого аукциона определили застройщика, который приступит к реализации проекта. Им стал ООО СЗ «Реновация-Балашиха», он получил право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки. Балашиха стала третьим муниципалитетом региона после городских округов Мытищи и Раменский, где началась реализация комплекса мер для переселения жителей из ветхих и аварийных домов в новое и комфортное жилье в рамках региональной программы реновации.

«Под реновацию попали 18 многоквартирных двухэтажных домов 1912-1963 гг. постройки в Балашихе, расположенных на улицах: Зеленая, дома №№2, 3, 5, 7, 14, 19; Почтовая, дома №№1, 3, 7; 7-я Нижняя Линия, дом №42; 8-я Линия, дом №31; Керамическая, дом №14/5; Кучинское ш. вл. 2: стр. 3, 6, 10, 16, 18; Вишняковское шоссе, дом №89. В этих безнадежно устаревших домах проживает 696 человек, все они переедут в новое комфортное и современное жилье», - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено развитие трех территорий в Балашихе: на улице Зеленая в микрорайоне 15Б, на улице Почтовая в микрорайоне Кучино и на Баашихинском шоссе, вл. 4 в микрорайоне Авиаторов.

На этих территориях возведут дома по новым стандартами жилищного строительства региона: с максимально удобными безбарьерными входами в подъезд как для маломобильных групп граждан, так и для родителей с колясками и маленькими детьми; с дворами без машин и благоустроенной территорией; с чистыми подъездами без мусоропроводов, на смену которым придут специальные контейнеры и площадки для раздельного сбора мусора.

Все квартиры в рамках реновации будут с отделкой комфорт-класса, с металлическими дверями и энергоэффективными окнами, санузлы и кухни с сантехникой. Вся необходимая инфраструктура будет в пешей доступности: поликлиники, школы, детские сады, остановки общественного транспорта, спортивные объекты и парковочные места.

По словам министра жилищной политики Ирины Федотовой, запуск программы реновации в Московской области был обусловлен большими объемами ветхого жилья – сейчас это более 17 тыс. жилых домов, порядка 19 млн кв. м, в которых проживает около 1 млн человек.

«Наибольший объем ветхих домов – это бараки и малоэтажки. При этом цель программы состоит не только в том, чтобы сократить ветхий и аварийный фонды, но и создать комфортные условия проживания и качественно обновить городские территории. Основной принцип формирования таких проектов – запрос жителей», – сказала Федотова.

В 2022 году планируется запустить 17 проектов комплексного развития территорий в 10 муниципалитетах: Балашиха, Красногорск, Королев, Люберцы, Мытищи, Фрязино, Химки, Пушкинский, Ленинский и Раменский округа.