РИАМО - 16 мар. В столичном аэропорту Шереметьево временно приостановлены инвестиционные проекты, сообщает Федеральное агентство новостей.

Из-за сокращения количества международных перелетов в аэрогавани сейчас не используют третью взлетно-посадочную полосу. Кроме того, закрыты терминалы E и D.

Таким образом, в аэропорту подготовили пакет антикризисных мер.

Число рейсов российских авиакомпаний в другие страны сократилось в 4 раза. Сейчас за границу выполняют только те рейсы, которые наименее затронуты западными санкциями.

Геополитическая обстановка обострилась в мире после начала военной спецоперации РФ на Украине. О ее старте объявил президент России Владимир Путин.