РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мар. В Домодедове за сутки выявили 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 23 672 случая заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 689 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 952 927 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 548 человек. Выздоровели и выписались 913 996 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.