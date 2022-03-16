РИАМО - 16 мар. Первую площадку для строительства дома по программе реновации подобрали в столичном районе Печатники на Шоссейной улице. После завершения строительно-монтажных работ более 1,5 тыс. жителей района смогут переехать в новое жилье, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В список стартовых территорий недавно включена площадка в районе Печатники с адресным ориентиром: улица Шоссейная, владение 90. На ней можно возвести 47,8 тыс. кв. м недвижимости», – отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что строительство жилого дома на Шоссейной улице позволит переселить в новое жилье более 1,5 тыс. человек, живущих в старых и ветхих домах. Переселение начнется во втором этапе программы реновации, который намечен на 2025-2028 годы.

Всего программа реновации коснется 2,2 тыс. жителей района Печатники, которые сейчас проживают в 13 старых домах. Одно из расселяемых зданий по адресу: 3-я Курьяновская улица, дом 9 будет сохранено и реконструировано для дальнейшего современного использования.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение жильцов 5175 старых и ветхих многоквартирных домов в специально возведенные новостройки.



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